Российских туристов предупредили об условиях пребывания на курортах Турции

14:35 | 13.08.2020

Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью газете «Известия» предупредил российских туристов об условиях и правилах, которые они должны соблюдать во время отдыха на турецких курортах на фоне пандемии коронавируса.



Он посоветовал россиянам приобретать расширенные медицинские страховки, которые покрывают медуслуги при заражении коронавирусом. Дипломат также призвал следовать на отдыхе рекомендациям Роспотребнадзора, соблюдать правила гигиены, социальную дистанцию и заботиться о здоровье, передает gazeta.ru.



Ерхов также отметил, что в Турции за несоблюдение правила о масках действует штраф около $122.

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