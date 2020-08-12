В Кремле заявили об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

14:07 | 13.08.2020

В графике Путина встречи с Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Лукашенко тайно покинул Белоруссию и срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным. Информацию распространил политтехнолог Владислав Рогимов. Сообщалось, что это должна была быть непубличная встреча, передает lenta.ru.



При этом как отмечает РБК, сообщения о подготовке отъезда Лукашенко из Белоруссии появились на фоне прибытия в страну двух лайнеров Ту-134АК ВКС России накануне. Эти лайнеры используются для перевозки высшего руководящего состава и в этой модификации оснащены спецсвязью. 12 августа два таких лайнера вылетели из Москвы и направились в Минск.

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