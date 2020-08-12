В Белоруссии накануне были задержаны около 700 участников акций протеста

14:02 | 13.08.2020

В Белоруссии 12 августа были задержаны около 700 участников протестных акций, сообщила официальный представитель МВД республики Чемоданова в Telegram-канале. За предыдущие три дня были задержаны более 6 тыс. человек.



Как напоминает «Интерфакс», в Белоруссии четвертый день подряд продолжаются акции протеста, начавшиеся 9 августа - в день выборов президента Белоруссии. Участники протестов не согласны с предварительным данным ЦИК о результатах выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,9%. Граждане Белоруссии считают, что результаты выборов полностью сфальсифицированы.

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