Евродепутат призвал ввести санкции против РФ из-за массовых протестов в Белоруссии

13:35 | 13.08.2020

Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести санкции против России из-за массовых протестов в Белоруссии. С таким заявлением политик выступил в эфире Polskie Radio.



Евродепутат пояснил, что за протесты в Белоруссии необходимо наказать именно Россию, поскольку «это похоже на наказание меча, а не руки». Ограничительные меры, по его словам, уберегут республику от российского военного вмешательства, передает MK.ru. Также по словам Сариуша-Вольского, если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».



Вместе с этим он добавил, что сожалеет из-за недостаточно жёсткой реакции ЕС на события в Белоруссии.

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