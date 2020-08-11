Минтруд назвал отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

15:53 | 12.08.2020

Сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также транспортная отрасль наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.



По данным ведомства, минимальные риски лишиться места работы у тех, кто трудится в области логистических, консалтинговых услуг, а также в химической и топливной промышленности и металлургии.



При анализе ситуации специалисты опирались на данные периода карантинных мер.

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