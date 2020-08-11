Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавил список самых высокооплачиваемых актеров в мире

15:47 | 12.08.2020

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими годовыми доходами. Первые десять его участников заработали в общей сложности больше $545 млн.



Второй год подряд первое место в списке занял Дуэйн Джонсон. Он заработал $87,5 млн, причем $23,5 млн ему принес фильм «Красное уведомление». Еще один источники прибыли — сотрудничество с брендом одежды Under Armour, передает РБК.



На втором и третьем месте Райан Рейнольдс и Марк Уолберг с 71,5 млн и 58 млн долларов доходов соответственно.



Полностью топ-10 самых высокооплачиваемых актеров, по версии Forbes, выглядит следующим образом:



Дуэйн Джонсон — $87,5 млн;

Райан Рейнольдс — $71,5 млн;

Марк Уолберг — $58 млн;

Бен Аффлек — $55 млн;

Вин Дизель — $54 млн;

Акшай Кумар — $48,5 млн;

Лин-Мануэль Миранда — $45,5 млн;

Уилл Смит — $44,5 млн;

Адам Сэндлер — $41 млн;

Джеки Чан — $40 млн.

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