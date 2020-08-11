Евросоюз может ввести санкции против властей Белоруссии

15:11 | 12.08.2020

О возможных ограничениях против Белоруссии заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В обращении, обнародованном на официальном сайте ЕС, говорится, что прошедшие выборы президента Белоруссии не признаются «ни свободными, ни справедливыми». «Государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие. Подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось», — говорится в коммюнике.



Кроме того, Евросоюз будет изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку своих отношений с этой страной, говорится в заявлении Европейского Совета.

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