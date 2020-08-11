Леонид Федун решил не снимать «Спартак» с чемпионата России

14:43 | 12.08.2020

Московский «Спартак» продолжит выступление в турнирах нового сезона-2020/21, но команда будет готова покинуть футбольное поле при новых случаях несправедливого судейства по отношению к «красно-белым», говорится в заявлении председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, опубликованном на официальном сайте команды, передает РИА «Новости».



Ранее он пригрозил снятием команды с розыгрыша чемпионата России после ничейного матча с «Сочи» — 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти. Правомерность назначения одиннадцатиметровых вызвала волну возмущения, сообщает govoritmoskva.ru.

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