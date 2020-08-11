Суд по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова снова перенесли

14:09 | 12.08.2020

Заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова перенесли на 18 августа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского суда. «Суд постановил отложить заседание на 18 августа в 10:00 в связи с госпитализацией обвиняемого», — огласила решение судья.



Накануне, во время заседания суда, актеру вызвали скорую помощь, его госпитализировали. Адвокат Эльман Пашаев говорил, что у него подозревают предынфарктное состояние.

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