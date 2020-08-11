Эксперты сообщили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

13:23 | 12.08.2020

Пандемия коронавирусай инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний. Так, в марте — мае 2020 года совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась до 1,4 трлн рублей, что в годовом исчислении меньше на 67%. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы FinExpertiza.



В отчете, поступившем в РБК, такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. До сих пор худшим считался показатель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала на 28%.



Лидером по объёму потерь стали столичные компании. Эксперты оценили убыток в 85 миллиардов рублей. За Москвой идут Ямало-Ненецкий автономный округ и республика Коми.

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