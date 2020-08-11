Глава Минздрава Мурашко назвал сроки выпуска первых вакцин от коронавируса

13:10 | 12.08.2020

Министра здравоохранения России Мурашко заявил, что в течение ближайших двух недель в стране выпустят первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, передает russian.rt.com. По его словам, первыми вакцинацию пройдут медики на добровольной основе. Также Мурашко подчеркнул тот факт, что производство будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.



Кроме того, сейчас ведется разработка специального приложения для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Привитые от коронавируса смогут фиксировать в нем свое самочувствие, передает rg.ru.

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