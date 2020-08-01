В ФСБ заявили, что предотвратили теракт в Башкирии

15:51 | 11.08.2020

В ФСБ заявили, что предотвратили теракт. По данным силовиков, житель Нефтекамска хотел совершить террористический акт - поджечь здание городской администрации при помощи самодельного зажигательного устройства.



Сообщается, что подозреваемого задержали на этапе подготовки к преступлению. В ходе обыска изъяты гаджеты, «содержащие информацию о подготовке к террористическому акту», а также видео изготовления и испытаний зажигательных смесей, передает russian.rt.com.

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