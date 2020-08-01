В Белоруссии начались забастовки на предприятиях

14:37 | 11.08.2020

В Белоруссии началась объявленная оппозиционными силами забастовка против фальсификаций на выборах. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live. Как сообщает NEXTA, на рабочие места отказались выходить работники Минского электротехнического завода им. Козлова. Также к ним присоединились двое сотрудников завода полупроводниковых приборов ОАО «Интеграл».



Также работники ИТР Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака, чтобы объявить ему о начале забастовки, сообщает MK.ru.



Напомним, последние два дня в Белоруссии продолжаются ожесточенные столкновения граждан страны, не согласных с массовыми фальсификациями на выборах, с силовиками.

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