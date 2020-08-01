В результате взрыва цистерны с газом в Волгограде пострадали 12 человек

16:20 | 10.08.2020

В результате взрыва цистерны с газом в Тракторозаводском районе Волгограда 12 человек получили телесные повреждения, сообщили в пресс-службе областной администрации. Взрыв цистерны и пожар произошли на автозаправке на проспекте Ленина. В МЧС уточнили, что здание заправки разрушилось при взрыве. Пожар уже потушен. Сейчас идет разбор сгоревших конструкций и проливка территории.

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