Путин поручил кабмину обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян

16:14 | 10.08.2020

Путин поручил кабмину обеспечить финансирование вакцинации от коронавирусной инфекции после госрегистрации препарата, а также прививку от гриппа 60% граждан в осенне-зимний период, сообщается на сайте Кремля. Также в рамках мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций (ОРВИ) предусмотрено вакцинирование от коронавируса после государственной регистрации препаратов.



При этом, Путин напомнил о принципе добровольности во время вакцинации. Он назвал личным выбором человека — ставить или нет прививку, однако напомнил об ответственности каждого за свое здоровье и здоровье детей, передает РБК.

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