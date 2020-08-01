Глава РФС Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

15:57 | 10.08.2020

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не будет снимать команду с чемпионата России после разговора с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым, сообщает «РБК-Спорт». В ходе разговора Федун выразил озабоченность, что в ряде матчах арбитры намеренно допускают ошибки против команды.



Как напоминает Вести.ру, в матче первого тура чемпионата России по футболу красно-белые сыграли вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Главный судья матча Василий Казарцев назначил в этой встрече два пенальти в ворота столичной команды. Позже он был отстранен от судейской работы на неопределенный срок. После этого Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата.

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