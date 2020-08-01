Россия и мир
15:57 | 10.08.2020
Глава РФС Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России
Как напоминает Вести.ру, в матче первого тура чемпионата России по футболу красно-белые сыграли вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Главный судья матча Василий Казарцев назначил в этой встрече два пенальти в ворота столичной команды. Позже он был отстранен от судейской работы на неопределенный срок. После этого Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата.
© «Вечерние ведомости»
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