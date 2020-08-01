В петербуржском "Зените" выявлен один случай заражения коронавирусом

13:37 | 10.08.2020

Повторные тесты на коронавирус одного из футболистов «Зенита» подтвердили наличие инфекции. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак.



«У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», — заявил Семак 10 августа в эфире телеканала «Россия 24».



В минувшую пятницу «Зенит» в матче за Суперкубок обыграл «Локомотив». В Москву не прилетели три футболиста: Сутормин, Терентьев и Шамкин, однако с чем именно это связано, неизвестно. Новый сезон петербуржцы начнут 11 августа гостевым матчем против «Ротора».

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