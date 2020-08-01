Правозащитники сообщили об одном погибшем во время протестов в Минске

13:12 | 10.08.2020

Представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович заявил, что в ходе протестов в Минске погиб один человек. «Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сообщил Стефанович.



Также правозащитники сообщают о задержании десятков человек. По данным «Весны», в ходе протестов силовики задержали от 80 до 120 человек.



Как напоминает РИА "Новости", граждане Белоруссии накануне вечером вышли на улицы после оглашения предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий Лукашенко набрал около 80% голосов. Для разгона демонстрантов силовики применяют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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