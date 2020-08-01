Россия и мир
13:12 | 10.08.2020
Правозащитники сообщили об одном погибшем во время протестов в Минске
Также правозащитники сообщают о задержании десятков человек. По данным «Весны», в ходе протестов силовики задержали от 80 до 120 человек.
Как напоминает РИА "Новости", граждане Белоруссии накануне вечером вышли на улицы после оглашения предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий Лукашенко набрал около 80% голосов. Для разгона демонстрантов силовики применяют резиновые пули, водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
© «Вечерние ведомости»
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