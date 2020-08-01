В России продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

12:45 | 10.08.2020

В России продажи алкоголя с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные следуют из статистики оператора фискальных данных «Такском», передает iz.ru.



Так, в марте россияне приобретали алкоголь в рознице немного больше, чем годом ранее, однако к середине апреля продажи резко сократились. Впоследствии наблюдалось постепенное восстановление спроса, однако к середине июля он так и не достиг уровня прошлого года.



Самое большое снижение спроса пришлось на игристые вина — их продажи упали на 30%. На 13% сократился спрос и на крепкий алкоголь — водку, коньяк, ром, виски и пр. При этом средняя цена на алкогольную продукцию в эти месяцы была на 2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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