Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата России

11:46 | 10.08.2020

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о решении снять команду с чемпионата России в знак протеста против необъективного судейства. Он остался недоволен судейством в матче первого тура против «Сочи».



«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!» — заявил Федун.



Как передает «Эхо Москвы», по ходу матча на Открытие Арене в Москве «Спартак» выигрывал со счётом 2:0, но затем арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Эпизоды выглядели далеко не однозначными, но судья в обоих случаях не стал обращаться к помощи видеоарбитров. Отметим, что позже РФС признал решение арбитра ошибкой и отстранил его от работы.

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