ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на президентских выборах

11:39 | 10.08.2020

Центральная избирательная комиссия Белоруссии огласила предварительные итоги выборов президента республики. По данным государственного ведомства, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская получила 9,9% голосов. Явка составила 84,23%.



Как передает lenta.ru, граждане Белоруссии не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года. По данным оппозиции, на выборах победу одержала Светлана Тихановская.



Отметим, что после выборов во многих городах страны состоялись многотысячные акции протеста. Силовики применяли против граждан Белоруссии водомёты, резиновые пули и светошумовые гранаты.

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