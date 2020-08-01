Академик РАН предупредил о более тяжёлом течении COVID-19 осенью

11:28 | 10.08.2020

Осенью не исключено более тяжёлое течение заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. С таким предположением выступил иммунолог академик РАН Арег Тотолян, передает russian.rt.com.



Осенью, помимо продолжающейся пандемии нового коронавируса, вновь начнут циркулировать сезонные заболевания, в частности - грипп.



Специалист при этом указал, что ученые не знают, как с коронавирусом будут сочетаться сезонные инфекции. Антитела к COVID-19 могут помочь человеку в борьбе с ними и обеспечить ему «перекрестную защиту». Однако другие вирусы могут и ухудшить состояние зараженного.

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