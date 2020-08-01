В Минске силовики стреляли по протестующим резиновыми пулями

11:14 | 10.08.2020

Стрельба белорусских силовиков резиновыми пулями по протестующим в Минске попала на видео. Кадры появились в соцсетях, на них видны вспышки от стрельбы и применение светошумовых гранат. Запись опубликовал Telegram-канал Nexta LIVE.



На представленных кадрах видно, что кордон силовиков при поддержке спецтехники оттесняет собравшихся с городской улицы, отправляя им вслед светошумовые гранаты и резиновые пули. Кроме того, известно о наезде милицейского автозака на демонстрантов.







По данным негосударственных белорусских СМИ, задержаны более 100 человек (в Минске — более 50), правозащитники называют цифру 140, сообщает life.ru.







9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным государственных экзитполов, Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. После этого в ряде городов Белоруссии начались акции протеста.

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