Владимир Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ

21:58 | 9.08.2020

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок для полковников и высших офицеров Вооружённых сил.



Согласно документу, каракулевые шапки для военнослужащих ВС страны будут заменены на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров.



Каракулевые шапки серого или черного цвета носили генералы и полковники, а также адмиралы и капитаны 1 ранга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»