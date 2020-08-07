В Индии самолет развалился на части, выехав за пределы ВПП

21:52 | 7.08.2020

Фото: News_Executive

Сегодня при посадке в городе Кожикоде (штат Керала) пассажирский самолет индийской авиакомпании Air India Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в своем Twitter сообщает агентство ANI.





По предварительным данным, самолет рейсом из Дубая развалился на части, когда выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По разным сведениям, на борту находилось от 170 до 194 человек.



В результате жесткой посадки погибли 14 человек, в том числе один из пилотов. Более 123 человек получили травмы.



На место аварии направлены 24 машины скорой помощи. Пожарные обливают водой корпус самолета. Двери лайнеры открыты, через них спасатели выносят пострадавших.



Передняя часть самолета и кабина пилота оказались полностью разрушены. За пределами полосы и на ней разбросаны обломки лайнера.



Главный министр штата Керала Пинарайи Виджаян поручил полиции, пожарным и чиновникам принять срочные меры для спасения и медицинской поддержки. Министр внутренних дел Индии Амит Шах также призвал Национальные силы реагирования на стихийные бедствия как можно скорее добраться до места и оказать помощь пострадавшим в результате аварии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»