Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута превысило 150 человек

16:12 | 7.08.2020

Глава ливанского Минздрава Хамед Хасан заявил о росте числа жертв разрушительного взрыва в порту Бейрута, который прогремел во вторник, передает "Росбалт". Он также отметил, что в больницах в тяжелом состоянии находятся 120 человек, поэтому число жертв может увеличиться.



На территории порта и в разрушенных кварталах Бейрута продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют спасатели из разных стран, в том числе и специалисты МЧС России.



Как напоминает life.ru, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности.

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