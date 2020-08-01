Минфин РФ предложил сократить расходы на Крым

16:59 | 6.08.2020

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2021-2022 годах, следует из документа «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности». В 2021-м траты предлагают снизить на 8,5 миллиарда рублей, до 76,1 миллиарда, в 2022 году их хотят сократить на 9,1 миллиарда рублей, до 82,3 миллиарда.

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