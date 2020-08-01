Обвиняемый в резонансном убийстве школьницы в Саратове полностью признал вину

16:29 | 6.08.2020

Обвиняемый в резонансном убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин полностью признал свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александра Бакшеева. «На сегодняшнюю дату признал обвинение по всем предъявленным статьям», — сказала она.



Как напоминает rg.ru, утром 9 октября 2019 года школьница отправилась из дома на учебу и пропала. Ее тело было обнаружено в гараже на территории ГСК, мимо которого проходил путь в школу. Тогда же по подозрению в убийстве был задержан и арестован 35-летний житель Саратова Туватин.

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