Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной

12:56 | 6.08.2020

Работающим россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Положения соответствующего закона вступят в силу 11 августа.



Согласно тексту документа, жителям России старше 40 лет предоставят возможность раз в год взять освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ними рабочего места и среднего заработка. В качестве подтверждения прохождения диспансеризации работник сможет предоставить справку, передает lenta.ru.



Напомним, всероссийская диспансеризация взрослого населения была временно приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса.

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