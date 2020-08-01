В Сочи два медведя загрызли 11-летнего мальчика, зашедшего к ним в вольер

15:00 | 5.08.2020

Два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли 11-летнего мальчика, подошедшего через незапертую калитку ограждения к их вольеру, возбуждено уголовное дело, говорится в совместном релизе СУ СК России по Кубани и краевой прокуратуры.



По данным следствия, вечером четвертого августа мальчик находился на улице Армавирской поселка Дагомыс. На одном из земельных участков, арендованных коммерческой организацией установлен вольер, где содержались два диких медведя. Ребенок через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения подошел к вольеру, в результате чего животные напали на него, причинив ему множественные телесные повреждения. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненных ему повреждений.

© «Вечерние ведомости»