Россия и мир
14:46 | 5.08.2020
На турецких курортах резко выросло число заражений коронавирусом
С 1 августа Россия возобновила полеты в Турцию наряду с Великобританией и Танзанией. Пока рейсы выполняются только в Анкару и Стамбул, после 10 августа откроются направления на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан), передает РБК.
© «Вечерние ведомости»
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