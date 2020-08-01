На турецких курортах резко выросло число заражений коронавирусом

14:46 | 5.08.2020

На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте. «Впервые за последнее время мы отмечаем серьёзный рост числа заболевших», — написал он в Twitter. По его данным, за 4 августа в стране выявлено 1083 новых случая заражения. При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели.



С 1 августа Россия возобновила полеты в Турцию наряду с Великобританией и Танзанией. Пока рейсы выполняются только в Анкару и Стамбул, после 10 августа откроются направления на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан), передает РБК.

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