Цена на нефть марки Brent превысила 45 долларов за баррель впервые с 6 марта

14:38 | 5.08.2020

Цена нефти марки Brent превысила отметку 45 долларов за баррель впервые с 6 марта этого года, когда случился обвал котировок после развала первой сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com. В то же время, сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до 42,33 доллара за баррель.



Котировки растут благодаря постепенному восстановлению спроса на сырье в мире после снятия карантинных мер во многих странах, отмечает РБК.

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