Актер Михаил Ефремов отказался в суде признать вину в ДТП

14:24 | 5.08.2020

Актер Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, поскольку ничего о нем не помнит, передает РИА «Новости». «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?», — заявил актер, уточнив, что ему понятно предъявленное обвинение.



Адвокат Ефремова Эльман Пашаев подтвердил, что его подзащитный «ничего не знает и не помнит». «Не то чтобы он злоупотребляет своим правом. Он реально ничего не помнит. Поэтому на данный момент признание вины считаем преждевременным», — сказал он.



Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, напоминает gazeta.ru.

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