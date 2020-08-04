Власти РФ разрешили безвизовый въезд иностранцев в страну для краткосрочных командировок

12:59 | 5.08.2020

Премьер-министр России Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства. Речь идет о гражданах других государств, с которыми у России есть соглашения о безвизовых поездках. Однако целью посещение страны может быть только краткосрочная командировка.



Ранее стало известно о снятии ограничений на железнодорожное сообщение с Калининградом.

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