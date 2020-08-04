Число погибших от коронавируса во всем мире превысило 700 тысяч человек

12:52 | 5.08.2020

По данным американского Университета Джонса Хопкинса количество погибших от коронавируса во всем мире превышает 700 тысяч человек. Сообщается, что от коронавируса в мире скончались 700 647 человек, вылечились 11 083 012 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 18 480 000.



Больше всего летальных исходов в США. Соединенные Штаты также лидируют и по количеству инфицированных — почти 5 миллионов человек. Далее следуют Бразилия, Индия и Россия.

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