Россия и мир
12:21 | 5.08.2020
В МИД Китая отреагировали на требование Трампа продать TikTok
По его мнению, если США будут следовать такой «ошибочной логике», то аналогичные меры смогут принимать в отношении любой американской компании под предлогом защиты нацбезопасности. «Не стоит открывать ящик Пандоры, иначе [Вашингтон] будет пожинать горькие плоды», — посоветовал дипломат, передает lenta.ru.
Ранее Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.
© «Вечерние ведомости»
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