В МИД Китая отреагировали на требование Трампа продать TikTok

12:21 | 5.08.2020

Китай призывает Вашингтон «не открывать ящик Пандоры», требуя продать компанию TikTok, в последствиях США будут виноваты сами. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА «Новости».



По его мнению, если США будут следовать такой «ошибочной логике», то аналогичные меры смогут принимать в отношении любой американской компании под предлогом защиты нацбезопасности. «Не стоит открывать ящик Пандоры, иначе [Вашингтон] будет пожинать горькие плоды», — посоветовал дипломат, передает lenta.ru.



Ранее Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.

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