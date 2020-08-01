Спасатели нашли троих моряков на необитаемом острове благодаря надписи на песке

17:12 | 4.08.2020

Спасатели обнаружили троих пропавших мужчин на необитаемом острове Пикелот, расположенном на архипелаге Микронезия в Тихом океане, благодаря огромной надписи SOS на одном из местных пляжей, сообщает Associated Press.



30 июля моряки отплыли от атолла Пулуват на семиметровой лодке. Они планировали преодолеть 43 километра до атолла Пулап (Микронезия), но в пути сбились с курса и израсходовали все топливо. Так они оказались одни на небольшом острове в океане.



Моряков нашли в тот же день примерно в 190 км от того места, где началось их плавание. Они сделали на песке гигантскую надпись SOS, которую спасатели заметили с воздуха. Австралийским военным самолетом им доставили еду и воду, позднее потерпевших забрал патрульный корабль.

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