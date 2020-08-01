Россия и мир
17:12 | 4.08.2020
Спасатели нашли троих моряков на необитаемом острове благодаря надписи на песке
30 июля моряки отплыли от атолла Пулуват на семиметровой лодке. Они планировали преодолеть 43 километра до атолла Пулап (Микронезия), но в пути сбились с курса и израсходовали все топливо. Так они оказались одни на небольшом острове в океане.
Моряков нашли в тот же день примерно в 190 км от того места, где началось их плавание. Они сделали на песке гигантскую надпись SOS, которую спасатели заметили с воздуха. Австралийским военным самолетом им доставили еду и воду, позднее потерпевших забрал патрульный корабль.
© «Вечерние ведомости»
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