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16:49 | 4.08.2020

Лукашенко заявил о попытке организовать бойню центре Минска

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ему очевидна попытка организовать «бойню» в центре Минска. «Пока горячей войны нет, не стреляют, еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Белоруссии брошены миллиардные ресурсы», - сказал он. во время послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Кроме того, Лукашенко заявил, что на юг Белоруссии переброшен еще один отряд боевиков. При этом он не уточнил детали. Лукашенко также сказал, что уже задержанные ранее россияне признались, что были направлены в Белоруссию специально, передает «Эхо Москвы».

© «Вечерние ведомости»

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