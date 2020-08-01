Немецкие врачи заявили о начале второй волне коронавируса в стране

15:41 | 4.08.2020

Председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона в интервью Augsburger Allgemeine заявила, что в Германии началась вторая волна коронавируса. Она подчеркнула, что вторая волна по своим масштабам не сравнима с первой волной эпидемии в стране, пик которой пришелся на март-апрель. По ее словам, больницы страны готовы к очередному наплыву заразившихся.



Как отмечает russian.rt.com, ранее о признаках второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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