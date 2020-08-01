Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

15:36 | 4.08.2020

Российский Минфин предложил в 2021 году увеличить расходы на президента и его администрацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».



Согласно документу, финансирование в 2021 году может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда. В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей.



Также сообщается, что на деятельность заместителя председателя Совета безопасности России Медведева, который до этого был премьер-министром, и госслужащих администрации президента выделят 1,7 миллиарда рублей.

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