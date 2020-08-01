Замешанный в коррупционном скандале король Испании Хуан Карлос I покинул страну

15:13 | 4.08.2020

Замешанный в коррупционном скандале король Испании Хуан Карлос I принял решение уехать из страны. Сейчас он находится в Доминиканской Республике, сообщает издание ABC. Накануне Хуан Карлос I проинформировал своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI, о решении покинуть страну по причинам личного характера.



Напомним, Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году в пользу своего сына, сохранив при этом титул короля.



Как отмечает Kp.ru, в этом году в отношении бывшего правителя Верховный суд Испании начал расследование по подозрению в коррупции. Дело связано с контрактом на строительство железной дороги в Саудовской Аравии, который получили испанские компании в 2011 году. Хуана Карлоса I стали подозревать в том, что в 2008 году от ныне покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы в рамках договора на возведение трассы между Меккой и Мединой, он получил 76 млн. евро (есть данные, что сумма контракта была 100 млн. евро).

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