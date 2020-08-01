Дональд Трамп заявил, что пандемия коронавируса в Соединенных Штатах отступает

15:03 | 4.08.2020

Пандемия коронавируса в Соединенных Штатах отступает, рассказал американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции. «Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадёживающий признак того, что вирус отступает», — заявил он. Трамп пояснил, что число случаев заражения коронавирусом в стране с прошлой недели сократилось примерно на шесть процентов.



По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 155,3 тыс. человек умерли. Страна занимает первое место в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19, передает РБК.

© «Вечерние ведомости»