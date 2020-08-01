Минобороны Белоруссии объявило о проведении на границе с Россией военных сборов

14:41 | 4.08.2020

В Витебской области, на севере Белоруссии, пройдут плановые сборы военнообязанных, которые начнутся 11 августа. Об заявила «РИА Новости» официальный представитель Минобороны страны Наталья Гаврусик.



Заявление Минобороны появилось после сообщения о том, что военкоматы стали массово приглашать военнообязанных на следующий день после выборов, запланированных на 9 августа. Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области.

© «Вечерние ведомости»