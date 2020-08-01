Власти Черногории разрешили гражданам РФ въезд в страну

13:57 | 4.08.2020

Власти Черногории, в частности Национальный координационный совет по борьбе с заразными болезнями, 3 августа поздно вечером сообщили о решении открыть границы для резидентов России и Азербайджана на въезд без дополнительных условий — тестов и карантина, передает regnum.ru.



При этом данных о возобновлении прямого авиасообщения между странами пока нет, в Черногорию из России можно попасть рейсом с пересадкой в Турции, сообщает lenta.ru.



Как напоминает РИА «Новости», с 1 июня власти Черногории ввели специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.

© «Вечерние ведомости»