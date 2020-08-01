16:42 | 3.08.2020

Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно. Сегодня ночью в Мексиканском заливе приводнился экипаж Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Астронавтов доставят сначала на военную базу на побережье Флориды, а затем перевезут в Хьюстон. Члены экипажа уже рассказали, что чувствуют себя хорошо. Президент США Дональд Трамп поздравил их с возвращением на Землю.



Напомним, космический корабль, запущенный NASA и SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9, пристыковался к Международной космической станции 31 мая.

© «Вечерние ведомости»