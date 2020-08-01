РФ разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

16:30 | 3.08.2020

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов, сообщает РИА «Новости».



«В июне—июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром, с тем чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата», — заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов Сазанов.



Как отмечает "Ведомости", Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры и обратно в Россию.

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