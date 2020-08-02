ЦБ РФ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»

13:45 | 3.08.2020

Банк России аннулировал с 3 августа лицензию на осуществление банковских операций, выданную московскому «Межбанковскому объединению «Оргбанк». Из сообщения на сайте Оргбанка следует, что на общем собрании его участников 6 июля 2020 года было принято решение о добровольной ликвидации финучреждения. Банк в связи с этим попросил клиентов до 1 сентября закрыть вклады и счета, а также договоры по аренде банковских ячеек.



По данным Банки.ру, Оргбанк занимал 317-е место в банковской системе по размеру активов.

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