Компания Microsoft собирается закончить переговоры о покупке TikTok до 15 сентября

13:30 | 3.08.2020

Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, передает РИА «Новости».



Такое решение было принято после переговоров гендиректора Microsoft Сатьей Наделлой с американским президентом Дональдом Трампом.



В заявлении Microsoft подчеркивается, что операционная модель сервиса TikTok обеспечит «прозрачность для пользователей», а все личные данные американских пользователей будут храниться только в США.



Напомним, ранее появилась информация о том, что Трамп собирается запретить в США эту социальную сеть.

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