Следственный комитет РФ возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

13:04 | 3.08.2020

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения в Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что дело по ст. 357 УК РФ (геноцид) было возбуждено после обнаружения неизвестного массового захоронения на территории бывшего концлагеря в поселке Моглино.



Как отметили в ведомстве, речь идет об останках 46 человек, которые были убиты выстрелом в голову. Предполагается, что речь идет об узниках существовавшего во время войны Моглинского концлагеря, в котором были уничтожены более 3 тыс. советских граждан, передает РБК.



Работы по извлечению останков в районе поселка Моглино, а также поисково-разведывательные мероприятия в районе поселка Глоты, продолжаются, добавили в СКР.

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