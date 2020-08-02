Глава Минпромторга рассказал о производстве миллионов доз вакцины от коронавируса

12:41 | 3.08.2020

К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Мантуров, передает РБК. По его словам, выпуском первой отечественной вакцины займутся три российские компании: «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм». Производственные мощности располагаются во Владимирской, Ярославской и Московской областях. Мантуров добавил, что в настоящее время эти предприятия готовятся к выпуску вакцины, отлаживая технологии и докупая оборудование.



Как напоминает russian.rt.com, 1 августа сообщалось, что в России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

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